Caro signor Sindaco... scuole e studenti si fanno avanti con le idee per Saluzzo-Monviso 24

"Signor Sindaco, ecco le nostre idee per Saluzzo Monviso2024".

I ragazzi delle 4° elementari del plesso Mario Pivano dell’Istituto comprensivo della città hanno le idee chiare per Saluzzo Monviso 2024. Per questo hanno realizzato il loro progetto di Capitale italiana della cultura, con tanto di mini dossier egadgetin3D, con packaging esclusivo autoprodotto con il logo del Monviso colorato diventato emblema della candidatura.

“Questi ragazzi hanno racchiuso nel loro lavoro moltissimi significati: una progettualità che guarda al futuro, la voglia di creare qualcosa di nuovo che parli ai giovani, la capacità del saper fare artigiano, con il loro lavoro realizzato manualmente. Per me e per tutto il gruppo di lavoro è un bellissimo segnale: il percorso di Saluzzo Monviso 2024è per tutti e con tutti, anche per questi giovanissimi che saranno il futuro delle Terre nel2030 e oltre”, commenta il Sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

Quella del plesso Mario Pivano è un’iniziativa spontanea che anticipa il percorso per le scuole che, proprio in questi giorni, è allo studio trai dirigenti degli istituti del territorioconla squadra di Saluzzo Monviso 2024e che prenderà forma nel prossimo annoscolastico.Infowww.saluzzomonviso2024.itFb e IG: @saluzzomonvis

