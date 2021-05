Castello della Manta ultime disponibilità di visita per le Giornate FAI di Primavera

Ancora qualche disponibilità per domani, sabato 15 maggio, di visitare il Castello di Manta, Bene FAI della provincia di Cuneo, nella due giorni ( 15 e 16 maggio ) delle Giornate FAI di Primavera.

Si potrà scegliere tra due percorsi: la visita guidata “Ti racconto il Castello” (durata 45 minuti) in cui tutto diventa racconto: le sale, gli affreschi e le persone che hanno abitato nei secoli il Castello.

La visita speciale tematica del Castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario “I signori del Castello: storie di ieri e di oggi” (durata 90 minuti) in cui si narrerà di vicende, scelte, innovazioni che hanno fatto la storia del Castello e della Chiesa castellana, delle loro mura, ambienti e affreschi.

Focus dedicato ai proprietari del Castello che si sono succeduti nei secoli e a quali e quanti cambiamenti hanno realizzato.

Al termine delle visite, assaggio di vini del Consorzio Colline Saluzzesi con il racconto e spiegazione del lavoro e della qualità dei vitigni autoctoni delle colline nei dintorni del Castello.

PER GLI ISCRITTI AL FAI O PER CHI SI ISCRIVE E RINNOVA IN GFP

Una passeggiata in giardino (durata 30 minuti) Visita gratuita dei giardini del Castello. Cedri, magnolie, aceri, cachi, roveri, castagni del giardino del Castello dialogano con cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri dipinti nella Sala Baronale.

Una rilassante passeggiata all'aperto condurrà adulti e bambini a scoprire le storie e le curiosità che nascondono gli alberi del giardino. Al termine della visita si potrà accedere nell'esclusivo “giardino delle Palme” per una speciale degustazione di prodotti a base di menta piperita di Pancalieri realizzati dalla storica Ditta Chialvamenta.

Le prenotazioni durante il weekend sono obbligatorie, verranno chiuse entro la mezzanotte del venerdì per il sabato e entro la mezzanotte del sabato per la domenica.

Per prenotazioni: www.giornatefai.it

Per informazioni: faimanta@fondoambiente.it – tel. 0175 87822