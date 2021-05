Contagi, Bra scende piano: in città positivi a quota 100 e 6 ricoverati

Erano 104 una settimana fa, sono ora discesi a 100 le persone positive al Covid-19 ai piedi della Zizzola.

Lo fa sapere il Comune, nel suo abituale aggiornamento settimanale (aggiornato a ieri, giovedì 13 maggio), informando anche di come siano attualmente 6 (contro i 5 della scorsa settimana) i braidesi ricoverati a Verduno per gli effetti del virus.



“La discesa della curva procede lentamente – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Tra le fasce d’età più colpite gli under 30 (41,2%) e coloro che hanno tra i 30 e i 60 anni (42,2%). L’appello è sempre alla responsabilità dei comportamenti personali: ora che la stagione invoglia maggiormente a uscire e a vivere la città, non dobbiamo perdere di vista il buon senso e le regole anticontagio".

"C’è voglia e bisogno di ripartire – prosegue il primo cittadino –, a tutti i livelli, e il calendario di proposte culturali predisposto dalla Città per i prossimi mesi è parte di questa auspicata rinascita generale. Facciamo sì che questa e altre ripartenze possano concretizzarsi e portare i loro frutti, a livello personale, commerciale ed economico, di turismo e crescita. Intanto, prosegue la campagna vaccinale sul territorio: l’Asl Cn2 comunica che, alla data dell’8 maggio, le vaccinazioni eseguite presso le diverse sedi sul territorio hanno raggiunto il 31,72% della popolazione vaccinabile per quanto riguarda la prima dose e il 15,60% per la seconda, con oltre 1.000 dosi di vaccini somministrate complessivamente ogni giorno”.