Fratelli d’Italia ringrazia ANAS per l’intervento sulla statale 28: “Ora si pensi al colle San Bernardo”

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, presieduto da Paolo Bongioanni, estende il proprio ringraziamento ad ANAS per la solerzia dimostrata nel porre rimedio alla problematica della formazione di incolonnamenti nei fine settimana lungo la statale 28 del Colle di Nava. In particolare, dopo la lettera inviata dal presidente Bongioanni ai vertici di ANAS Piemonte in data 6 maggio 2021, quest’ultima si è prontamente attivata al fine di regolare il traffico in valle Tanaro, con la riduzione da cinque a tre del numero di semafori compresi nel tratto da Ceva a Cantarana e la presenza di movieri ogni domenica nella fascia oraria dalle 15 alle 21 in corrispondenza dei cinque cantieri attualmente insistenti sulla carreggiata. Ora, l’attenzione di Fratelli d’Italia si sposta sulla situazione della ex strada provinciale 584, ora strada statale 582, ovvero quella del colle San Bernardo (noto anche come San Bernardino), ove si stanno programmando interventi migliorativi. Tale collegamento con la Liguria, che parte da Garessio e conduce ad Albenga, è infatti attualmente caratterizzato da dossi e cunette, restringimenti causati negli anni dal dissesto idrogeologico, alberi in equilibrio precario.



“Dal momento che tale segmento viabile costituisce una valida alternativa a un'autostrada ricca di cantieri - spiegano da Fratelli d’Italia -, chiediamo ad ANAS di provvedere al più presto a migliorare la sicurezza per l’utenza stradale e a provvedere al ripristino delle condizioni più idonee alla viabilità”.