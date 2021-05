I residenti del quartiere Cuneo Centro si rimboccano le maniche per prendersene cura

La Boa Cuneo Centro in collaborazione con il gruppo informale di Pijansachet e il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, presenta il primo appuntamento dell’iniziativa “SU LE MANI...che il quartiere è anche tuo”, un ciclo di appuntamenti in cui tutta la cittadinanza è invitata a prendersi cura del luogo in cui abita e che frequenta. Potranno partecipare tutti, grandi e piccini: l’appuntamento è per giovedì 20 maggio 2021 alle ore 18.30 per raccogliere insieme agli amici di Pijansachet rifiuti ed immondizia negli spazi comuni del quartiere.