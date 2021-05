Un progetto di comunità e l'arte di Iena Cruz: sulla facciata delle Medie di Madonna dell'Olmo un murale ambientalista ( VIDEO)

L'inaugurazione dell'opera sarà il prossimo 29 maggio, ma questa mattina c'è stata la presentazione ufficiale del grande murale in corso di realizzazione sulla facciata della scuola media del Comprensivo di Cuneo-Oltre Stura a Madonna dell'Olmo.

Un progetto di comunità, finanziato grazie al Bando Distruzione della Fondazione CRC assieme ad altri 28 progetti di rigenerazione urbana e sostenuto finanziariamente anche dal Comune di Cuneo. Una scuola fatiscente che sta per diventare la più bella e green di Cuneo.

Tanti gli attori del progetto. Ma i veri protagonisti sono stati i quasi 400 alunni della scuola e lo street artist di fama internazionale Iena Cruz, che sta realizzando l'opera, frutto della rielaborazione dei tanti disegni che hanno realizzato proprio gli studenti. Protagonista il mondo animale e il tema ecologista e ambientalista, da cui non si può più prescindere, soprattutto per le nuove generazioni.

Presenti questa mattina la dirigente Paola Banchio, che ha raccontato di aver avuto anche l'onore di preparare la bagna cauda per l'artista, facendogli assaggiare la tipica specialità gastronomica del Cuneese, la professoressa di Arte e presidente di Art.Ur. Michela Giuggia, gli assessori Franca Giordano, Mauro Mantelli, Cristina Clerico e Luca Serale, il vicepresidente della Fondazione CRC Ezio Raviola e, ovviamente, l'artista.

Una presentazione vivace e allegra, frutto del bellissimo clima che si è creato tra l'artista, ormai newyorkese di adozione, e la scuola di Madonna dell'Olmo, su cui campeggerà un vero e proprio bestiario, a richiamare tutti al rispetto dell'ambiente e della natura.

Gli alunni delle seconde e terze medie dell'Istituto hanno lavorato tutto l'anno, a 360°, sulle tematiche ambientali. I lavori svolti sono stati raccolti in un sito didattico, Sito didattico che racconta tutto questo https://sites.google.com/iccuneooltrestura.edu.it/facciatagreen/home

L'incontro e il confronto con l'artista sono stati importantissimi per loro. Sentiranno quella scuola loro per sempre perché sanno di aver contribuito a renderla più bella. Le vernici utilizzate, tra l'altro, hanno una tecnologia che permette di assorbire l'inquinamento. "Sono riuscito a conciliare la mia attenzione verso l'ambiente con la necessità di non inquinare, cosa non evitabile con le bombolette spray. Per me è stata una rivelazione la coperta di queste vernici", ha detto Iena Cruz, al secolo Federico Massa.

Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC, ha sottolineato l'importanza di un bando che rigenera spazi urbani, ormai giunto al quarto anno, fortemente voluto dal presidente Giandomenico Genta e diventato un modello di rivitalizzazione di spazi fatiscenti e dismessi.

Servizio di Barbara Simonelli - riprese e montaggio di Luisa De Prosperis