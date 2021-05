Vaccini, prime dosi arrivate a un terzo della popolazione di Langhe e Roero

Un totale di 48.208 prime dosi, numero che equivale a oltre il 33% dei circa 145mila residenti del territorio di Langhe e Roero sopra i 16 anni di età.



E’ il risultato raggiunto dall’Asl Cn2 nella campagna vaccinale avviata lo scorso 27 dicembre.

A comunicarlo la stessa azienda sanitaria, che con la giornata di oggi (venerdì 14 maggio) è arrivata a erogare un complesso di 25.193 seconde dosi, raggiungendo su questo fronte il 17.33% della popolazione vaccinabile. Un dato, quest’ultimo, sottostimato, se si considerano le dosi uniche somministrate ai soggetti che avevano già avuto l’infezione da Coronavirus e di quelle Johnson&Johnson. Il totale è quindi di oltre 73mila dosi somministrate.



Al contempo, in linea con la tendenza in atto nella generalità degli ospedali piemontesi, continua a migliorare la situazione dei ricoveri ospedalieri. Sempre ad oggi, nel presidio di Verduno si contavano infatti 42 pazienti Covid, tre dei quali in terapia intensiva. I ricoveri non Covid sono intanto saliti a 178, di cui sei in intensiva.