Sabato 5 giugno “ Spazzamondo” a Saluzzo

Una grande e partecipata pulizia della città e di altre zone del territorio comunale.

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, si tiene anche a Saluzzo l’iniziativa «Spazzamondo. Cittadini attivi per l’Ambiente» promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in tutti i Comuni della Granda.

"L’obiettivo è attivare i cittadini- spiegano dalla Fondazione CRC – in una grande campagna di raccolta dei tanti rifiuti abbandonati, molto diffusi sia in contesti urbani, sia in campagna e montagna. Rappresentano un simbolo negativo di degrado e incuria degli spazi comuni. Nelle città aderenti sarà allestito un punto informativo dove saranno anche distribuiti kit con guanti antitaglio, pinze telescopiche, sacchi e t-shirt".

L’Amministrazione civica saluzzese sta coinvolgendo scuole, associazioni e gruppi con cui concorderà luoghi e modalità specifiche di intervento. E’ prevista anche la possibilità di adesioni individuali.

Serve la registrazione sul sito www.spazzamondo.it entro giovedì 3 giugno.

Si tratta di un progetto di cittadinanza attiva e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo mette in palio dei premi per i Comuni che avranno il maggior numero di partecipanti.

«”Spazzamondo” è un’occasione per dimostrare - dicono dal Comune –, ancora una volta, l’attenzione dei saluzzesi per il decoro urbano, per la pulizia, per l’Ambiente e il per il senso civico. Siamo sicuri che in tanti raccoglieranno questa sfida e che ci daranno una mano a rendere la nostra Saluzzo ancora più bella. Iscrivetevi al più presto e passate parola: più saremo, più puliremo». Il punto informativo e di ritiro del kit sarà in piazza Garibaldi, lato via Martiri della Liberazione, dalle 9,30".