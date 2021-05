Savigliano per la Giornata Internazionale contro l'Omofobia

Il Comune di Savigliano, partner RE.A.DY. dal gennaio 2011, aderisce alle iniziative organizzate dalla Rete READY e dalle Associazioni aderenti a "I Colori dell'Amore" in occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia del 17 maggio.

Per quest'anno, la campagna di comunicazione sarà indirizzata a ribadire il concetto che "Non c'è spazio per le parole d'odio".

La Consulta delle Pari Opportunità sarà presente, live dalla pagina FB, ai tre appuntamenti in calendario, organizzati dall'Associazione Voci Erranti: il 17 maggio alle ore 21 con Leonardo ed Manuela “Parliamo di transizione di genere”, il 21 maggio alle ore 21 con Camilla Vivian “Genitorialità e identità di genere nell'infanzia” e il 31 maggio alle ore 21 con Gabriele Piazzoni (segretario generale di Arcigay nazionale) “DDL Zan, parliamone!”.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’Amministrazione aveva rinnovato il suo sostegno ai diritti di genere con l’intervento condiviso tra tutte le assessore e consigliere: “Stiamo ancora aspettando l’approvazione di alcune leggi importanti che vergognosamente vengono tenute ferme in Parlamento, come la legge ZAN che tratta delle Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Crediamo che questa legge debba essere subito discussa ed approvata. Noi crediamo che le Istituzioni, anche quelle locali debbano farsi promotrici di azioni mirate per contrastare questa nuova deriva”.