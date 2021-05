Scontro tra vettura e autoarticolato a Savigliano: due giovani vittime

Intervento alle ore 20,10 di oggi (venerdì 14 maggio) dei vigili del fuoco nel comune di Savigliano per uno scontro tra un'autovettura e un autoarticolato.



Sul posto una squadra dal distaccamento di Saluzzo con i volontari di Savigliano in loco con automezzo e gru.



Le persone coinvolte nell'incidente sono state prese in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Due coinvolti si troverebbero in gravi condizioni (ci sarebbe almeno un codice rosso). Non si conoscono al momento le generalità.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 155 in direzione Vottignasco.

Sul posto forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 22,30: tragico esito per l'incidente di questa sera poco dopo le ore 20 sulla Sp 155. Ci sono due vittime di giovane età e una ragazza ventenne ferita gravemente (in codice rosso) ed elitrasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Non si conoscono le generalità