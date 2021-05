Egea e Associazione Commercianti Albesi insieme per favorire la ripresa

Una partnership ormai consolidata, quella tra Egea e Associazione Commercianti Albesi, nata dalla comune capacità di dialogare con il territorio e che continua ad alimentare sempre di più lo sviluppo di servizi integrati a favore delle aree di Alba, Langhe e Roero, con effetti tangibili anche in termini di supporto agli investimenti.



All’insegna del sostegno e per favorire la ripresa del tessuto albese alla luce delle riaperture di maggio, con questa alleanza pluriennale si rinnova anche la convenzione dedicata alle oltre 2.500 attività imprenditoriali associate.



Imprese, aziende ed esercizi commerciali associati A.C.A. possono così da oggi beneficiare di servizi personalizzati e offerte dedicate con agevolazioni tariffarie che rispondono in modo concreto al bisogno di semplificazioni e progetti “su misura”.



Per richiedere un preventivo, o una comparazione con analisi dettagliata della bolletta, sarà sufficiente contattare la segreteria dell’Associazione Commercianti Albesi (Tel. 0173 226611; e-mail: segreteria@acaweb.it) che, in sinergia col consulente dell’energia dedicato Egea (Marco Giletta Tel. 331 6765851; e-mail: m.giletta@egea.it), potrà fornire le informazioni utili per quantificare i concreti risparmi che si possono ottenere grazie alla nuova convenzione.