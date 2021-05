Fossano: fino al 15 giugno è aperto il bando per i voucher DAD

Sarà aperto fino al 15 giugno il bando per l'assegnazione dei voucher per la Didattica a distanza proposti dal Comune di Fossano. La giunta ha stanziato 100.000 euro per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie fossanesi durante l'emergerza Covid-19. In modo particolare potranno farne richiesta tutti coloro che hanno sostenuto delle spese per acquisto di dispositivi elettronici dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e hanno un isee fino a 20.000 euro.