Mattinata di esercitazioni per gli studenti dell'istituto Geometri di Cuneo

Mattinata di interessanti esercitazioni per gli studenti della classe 5^ dell'Istituto geometri di Cuneo in Corso Nizza, piazza Galimberti e via Roma.

Divisi in gruppi e posizionando in modo strategico appositi rilevatori, hanno simulato la presenza di edifici.

Un insegnante: "Si permette agli studenti di fare esperienze pratiche, di sperimentare concretamente ad esempio come avviene un rilevamento catastale, oltre a fornire loro nozioni teoriche. Anche l'interazione poi, estremamente importante, attraverso queste attività è valorizzata".

Tre punti di coordinate note. Ad ogni studente un ruolo attivo e tutti i gruppi hanno interagito tra loro, nello scambio di informazioni riguardanti i rilevamenti.

Muniti di pettorina arancione molto entusiasmo negli occhi degli studenti.