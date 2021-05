Generi alimentari per la Caritas di Bra: l’iniziativa del Lions Club Bra Host (Foto)

Dove eravamo rimasti? Dopo la fornitura di mascherine al centro diurno dell’A.g.ha.v., la donazione del cardiocheck alle Crocerossine braidesi e altre iniziative solidali, il Lions Club Bra Host è stato protagonista di un nuovo gesto di generosità.

Per chi non è sul pezzo, ricordiamo che l’Emporio solidale di Bra è una realtà concreta di sussistenza, volta ad arginare le difficoltà economiche in tempo di crisi e le forme più gravi di indigenza delle persone meno fortunate.