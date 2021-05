Calcio giovanile: tre giorni “nel pallone” con Paolo De Ceglie

Un’esperienza unica, tutta da vivere, insieme a Paolo De Ceglie. L’ex centrocampista della Juventus, ma anche Siena, Parma, Genoa e della Nazionale Under 21, ha scelto Cuneo per il primo eccezionale workout della “Paolo De Ceglie Academy”.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021. Tre giorni all’insegna del calcio di alto livello, con la presenza fissa del calciatore e del suo staff per rendere questa esperienza unica e professionale.

«Dopo un anno complicato, caratterizzato da diversi stop e lontano da tutto ciò che il campo da calcio rappresenta per i giovani, questi tre giorni vogliono essere un modo per riprendere confidenza con il pallone e con i compagni di un’ipotetica squadra» - ha sottolineato Paolo De Ceglie – «Per questo motivo io sarò lì presente ad ogni allenamento, cercando di trasmettere quelli che per me sono i valori fondamentali, oltre naturalmente a portare la mia esperienza negli aspetti tecnici delle attività. I ragazzi saranno sempre in movimento, con esercizi e attività in cui potranno essere liberi di esprimersi e allo stesso tempo vivere la sfida nel modo giusto senza paure e tensioni».

L’evento è riservato agli atleti delle Categorie Under 16/17/18/19 con posti limitati.

Oltre all’opportunità per i ragazzi di vivere un’esperienza a contatto stretto con Paolo De Ceglie, ci sarà un’occasione per essere osservati e selezionati dalla “Play in the U.S.” con la possibilità di essere inseriti nel loro sistema per l’ottenimento di una borsa di studio negli U.S.A. A tutti i partecipanti verrà fornito un kit completo di allenamento.

Il programma prevede un totale di sei sedute di allenamento (mattina/pomeriggio), il pranzo e attività didattiche tra una sessione e l’altra.

Il costo complessivo di questa esperienza è di 149€ a partecipante.

Le attività si terranno presso lo Sporting Club in via San Maurizio 33, Fraz. S. Rocco Castagnaretta (Cuneo).

Per info ed iscrizioni scrivere all’indirizzo e-mail pdc.playintheus@gmail.com oppure contattare il numero telefonico 347 330 152 9.