Racconigi Cycling Team, terzo impegno stagionale nelle Marche: domenica appuntamento con il “Trofeo Born to Win”

Terzo impegno stagionale in terra marchigiana per il Racconigi Cycling Team, la formazione piemontese presieduta da Silvio Traversa. Domenica 16 maggio la compagine bianco-rossa del team manager Claudio Vassallo darà l'assalto all'edizione 2021 del “Trofeo Born to Win”, competizione riservata alla categoria open voluta dall' A.S.D. Born to Win di patron Baldoni.

L'esperto direttore sportivo Roberto De Filippo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, potrà contare sulle prestazioni delle elite al primo anno Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, e su quelle delle junior Valentina Basilico, reduce dalle ottime prestazioni su Pista alla “International Piceno Sprint Cup - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2” ad Ascoli Piceno, Matilde Beltrami, Benedetta Brafa e Matilde Ceriello, già nona classificata al “Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa” di Corridonia (MC).

La manifestazione, riservata alla categoria donne open, andrà in scena sulle strade della città di Ascoli Piceno. 96 i chilometri totali di gara spalmati su 16 giri di un circuito vallonato, che almeno sulla carta potrebbe favorire le attaccanti.

Il ritrovo è previsto presso il Bar “Coffee Time”, in via del Commercio ad Ascoli Piceno (AP), alle ore 8:00, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla competizione verrà abbassata alle ore 10:00 in punto.

Come già precedentemente annunciato, l'intenso fine settimana del Racconigi Cycling Team inizierà nella giornata di sabato 15 maggio con la cronometro individuale di Cotignola (RA), alla quale parteciperanno la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa, la diciottenne emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami e la junior al primo anno di categoria Matilde Ceriello.

LINE UP “TROFEO BORN TO WIN OPEN” AD ASCOLI PICENO (AP):

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo