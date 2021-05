Scherma: prima medaglia per l'ASD Le Spire del Lupo

Arriva la prima medaglia della neonata sezione di Scherma Olimpica dell’ASD Le Spire del Lupo - Scherma Alba: Daniela Valorzi torna a casa con al collo la medaglia per il 7° posto nella Categoria Master 1 Spada Femminile conquistata nella Prima Prova Nazionale Master.

Una prova soddisfacente che alimenta le speranze dopo la ripartenza per la lunga pausa causa Covid-19: sarà “responsabilità” della Valorzi scalare i gradini più alti del podio nelle prossime gare. "A lei vanno i complimenti del direttivo, dei tecnici e degli atleti."

L’anno sportivo 2020-2021 ha visto l’esordio ufficiale dell’ASD Le Spire del Lupo - Scherma Alba nel circuito di Scherma Olimpica della Federazione Italiana Scherma, percorso che affianca quello già consolidato da anni di Scherma Storica Sportiva in CSEN.

"A causa del Covid-19 purtroppo sono saltate molte gare, ma con la Primavera 2021 abbiamo finalmente esordito nel Campionato Regionale Assoluti (over 15) di Spada Olimpica a Torino il 10 e 11 Aprile con l’esordio di Davide Chiolero nella disciplina ed il ritorno in pedana di Daniela Valorzi; nel Campionato Regionale Cadetti (15-17 anni) di Spada Olimpica, sempre a Torino, il 24 Aprile con la prima gara di Gabriele Bergui. Continuiamo a lavorare in palestra con i più piccoli, con gli allenamenti degli atleti agonisti in vista delle prossime gare di Scherma Storica ed Olimpica e con i ragazzi di Scherma Artistica per le prossime riprese cinematografiche. Per maggiori informazioni ed orari degli allenamenti ci trovate sul sito www.lespiredellupo.it e su Facebook."