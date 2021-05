Buon compleanno alla biblioteca civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo che compie 15 anni

“Ci sarebbe piaciuto vivere in modo più partecipato questo traguardo importante raggiunto da uno dei “luoghi” più culturalmente significativi della città, ma i tempi ci chiedono attenzione e rispetto – ricorda la vice sindaca Roberta Robbione –. Diffondere cultura è il modo migliore per far crescere una comunità ed in occasione del quindicesimo compleanno proponiamo alcune novità destinate ad accrescere l’offerta che la biblioteca propone ai suoi affezionati lettori”.

La voglia di condividere saperi ci ha ispirato l’iniziativa “I consigli dei lettori”, un modo per scambiare idee, consigli ed emozioni sui libri letti.

Dal mese di maggio infatti la biblioteca metterà a disposizione uno stampato su cui appuntare pensieri e frasi interessanti del libro preso in prestito. Gli appunti verranno raccolti e successivamente postati in bacheca e sui canali social della biblioteca a disposizione di tutte le lettrici ed i lettori.

Con “Novità in Biblioteca” sulla pagina internet della biblioteca verranno, invece, pubblicati ogni mese gli elenchi dei nuovi arrivi, sia libri che DVD, suddivisi in base alla fascia di età alla quale sono destinati. Con questo servizio desideriamo mantenere accesa la passione per la lettura nei nostri affezionati iscritti e suscitare interesse in coloro che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo dei libri.

Infine, per festeggiare i primi quindici anni di attività presso i locali di Palazzo Bertello, dai prossimi giorni verrà consegnato un segnalibro-ricordo a tutti i lettori che si recheranno in biblioteca.

“Ringrazio – conclude la Vice sindaca Robbione – il team biblioteca/ufficio cultura e tutti coloro che, in primis i tanti volontari sempre presenti e propositivi, hanno contribuito nel corso di questi anni a far diventare la biblioteca Civica “Anna Frank” un punto di riferimento importante per la cultura borgarina. Continueremo a lavorare per fare crescere questa realtà in sinergia con tutte le risorse del territorio, per offrire sempre un ambiente piacevole e un’offerta stimolante ai tanti cittadini appassionati di lettura che ogni giorno rendono viva questa nostra bella realtà”.