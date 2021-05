Due gite guidate e gratuite nella Marittime per la Giornata europea dei Parchi

Domenica 23 maggio le Aree Protette Alpi Marittime invitano a scoprire il Parco con due escursioni (gratuite) per respirare a pieni polmoni e per lustrare gli occhi con i magnifici colori della primavera.

Professionisti della natura accompagneranno i visitatori a scoprire ambienti molto diversi ma accomunati dalla bellezza dei paesaggi e da una straordinaria biodiversità. Le mete sono il panoramico Colle dell’Arpione, antica via di comunicazione tra le valli Gesso e Stura, e i laghi del vallone degli Albergh, in alta valle Vermenagna.

Le Aree protette sono un patrimonio prezioso, da vivere e da conoscere. Per questo, ogni anno, dal fine settimana che precede e quello che segue la data del 24 maggio, data ufficiale della Giornata Europea dei Parchi, gli spazi naturali di tutto il vecchio continente propongono ai cittadini una moltitudine di iniziative per far scoprire la natura e le attività degli enti.

La ricorrenza è stata fissata dalla Federazione europea dei parchi (Europarc).

Perché si festeggia il 24 maggio? È la data per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. I primi parchi italiani, invece, sono nati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Il Parco del Marguareis prima area protetta istituita dalla Regione Piemonte risale al 1979 e all’anno seguente quello delle Alpi Marittime.

Ogni anno la Giornata Europea dei Parchi è dedicata ad un tema specifico, quello individuato per il 2021 dalla sezione italiana di Europarc che fa capo a Federparchi è “Parchi e salute”.





Al Colle dell’Arpione

Escursione al panoramico Colle dell’Arpione che collega la valle Gesso con la valle Stura con la guida parco Paola Politano. Un itinerario che è ideale percorrere in primavera quando il vallone di Desertetto è uno straordinario tappeto colorato di fiori.





Luogo di ritrovo: Desertetto (frazione di Valdieri)

Dislivello: 700

Ora di ritrovo: 9:30

Ora di rientro previsto: 16:30

Difficoltà: E

Prenotazioni: obbligatoria, entro le ore 12 del 22 maggio, telefonando allo 0171.976873, oppure inviando una mail a erika.chiecchio@areeprotettealpimarittime.it. Il numero di partecipanti è contingentato a 20 persone.





I quattro laghi degli Arbergh

Escursione nell’alta valle Grande di Vernante scrigno di rocce e pascoli che custodisce quattro magnifici laghi da scoprire insieme alle bellissime fioriture di Fritillaria tubaeformis (sottospecie moggridgei), una bella e non comune campanula di colore giallo. Ad accompagnare la gita la guida parco Luisa Sorrentino.





Luogo di ritrovo: parcheggio di Palanfrè (frazione di Vernante)

Dislivello: 850 m

Ora di ritrovo: 9

Ora di rientro previsto: 16:30

Difficoltà: E

Prenotazioni: obbligatoria, entro le ore 12 del 22 maggio, telefonando allo 0171.976873, oppure inviando una mail a erika.chiecchio@areeprotettealpimarittime.it. Il numero di partecipanti è contingentato a 20 persone.

Per partecipare alle escursioni sono necessarie scarpe da trekking o scarponi, abbigliamento da montagna, pranzo al sacco e mascherina. Per entrambe le gite i cani sono ammessi con l’obbligo di conduzione al guinzaglio