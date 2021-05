Tenda-bis, Lega: da Ue finanziamenti alla Francia, perché governo Conte non li chiese?

“A distanza di oltre due mesi, la Commissione Europea ancora non ha risposto all’interrogazione della Lega per chiedere chiarimenti sulla questione Tenda-bis e lavori post-alluvione, in cui ci rivolgevamo all’Ue per capire i motivi alla base dei ritardi nelle opere, dal momento che la vicina Francia, grazie a un anticipo del FSUE aveva già potuto avviare i cantieri. Nel frattempo, da Bruxelles arrivano indicazioni in merito alle responsabilità del governo Conte bis: martedì prossimo è infatti in votazione nella plenaria del Parlamento Europeo un provvedimento per il via libera ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà Europeo “per provvedere assistenza a Grecia e Francia” in relazione ai disastri naturali, più a una serie di altri Paesi Ue - Italia compresa - per emergenze di tipo sanitario. E’ dunque evidente che il nostro Paese non sia ricompreso tra i destinatari del FSUE per disastri naturali - come la tempesta Alex, fondi importantissimi, a disposizione per queste occasioni, che avrebbero permesso di mettere in sicurezza il territorio e contribuire a sistemare comuni nelle valli adiacenti a Ventimiglia rimasti isolati per i danni a reti idriche, elettriche e stradali. La Francia otterrà 59 milioni e 325 mila euro totali, ha già ricevuto gli anticipi (5 milioni e 935 mila euro) e sta già sistemando le proprie strade: anche l’Italia ne avrebbe avuto diritto, perché il governo Conte bis non ha fatto richiesta del finanziamento? I cittadini del territorio ligure, a cominciare da quelli colpiti da queste calamità, si aspettano e meritano risposte”.

Così in una nota Marco Campomenosi, Europarlamentare ligure e Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, e Flavio Di Muro, Deputato ligure della Lega.