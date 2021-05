5 griglie convenienti che dovresti possedere in questo momento

Le ricette barbecue italiane sono ideali per l'estate perché evitano i piatti più pesanti visti nella cucina tradizionale italiana a favore di piatti più piccoli ma abbondanti. Verdure, spezie, salumi ripieni, lampi di agrumi e un sacco di olio d'oliva sono incorporati in deliziosi piatti estivi serviti a fuoco aperto in questa tradizione barbecue.

Ciò significa che una griglia all'aperto è un punto fermo nella casa di famiglia italiana. Quando acquisti una nuova griglia per esterni, puoi scegliere tra griglie a gas, carbone e pellet di legno in quanto sono le scelte migliori tra i consumatori.

Ognuna di queste fonti di carburante ha la sua serie di vantaggi e svantaggi, con alcuni che hanno il potenziale per cambiare il gusto generale del cibo che hai cucinato. Ecco alcune cose chiave da considerare prima di acquistare la tua griglia e opzioni convenienti che puoi controllare per un perfetto steak night con i tuoi cari.

Scegliere la griglia giusta

Quando scegli che tipo di griglia acquistare, pensa alla qualità del prodotto, a quanto lo utilizzerai e alla quantità di spazio che hai per lo stoccaggio.

Dimensioni griglia

La dimensione della griglia è determinata dalla quantità di spazio disponibile e dalla quantità di superficie di cottura che offre. Una grande griglia personalizzata con due o tre bruciatori può richiedere una quantità significativa di spazio. Misura il posto che hai e ricontrolla che le funzionalità desiderate si adattino allo spazio disponibile.

Qualità

Quando cerchi un barbecue, presta molta attenzione al design della griglia. Controllare la robustezza della griglia installata scuotendola da varie angolazioni per assicurarsi che la qualità sia buona. Esaminare il carrello, le ruote, il coperchio e il focolare per eventuali danni. I carrelli in acciaio inossidabile con strutture lisce e giunti saldati sono solitamente più resistenti dei carrelli in acciaio verniciato e assemblati con dadi e bulloni.

Scopo generale

Se stai intrattenendo una grande festa e vuoi grigliare un sacco di cani e hamburger, avrai bisogno di molta superficie. La tipica grigliata di famiglia per pasti a singolo antipasto come bistecche, pollo o braciole non richiede una grande quantità di spazio. Quando le carni vengono cotte da vicino, si scambiano calore, accelerando il processo di cottura.

Le migliori griglie convenienti

Griglie a gas

La forma più popolare di griglia è una griglia a gas. Le griglie a gas sono perfette perché hanno un eccellente controllo della temperatura. Se riesci a cambiare facilmente le manopole del bruciatore, sarai in grado di ridurre la probabilità di bruciare il tuo cibo.

Le griglie a gas hanno anche la possibilità di sparare con la semplice pressione di un pulsante, riscaldarsi rapidamente e sono semplici da pulire. Ti dà anche un maggiore controllo sul calore e su come si diffonde intorno alla tua superficie di cottura. Consente di passare da calore elevato per aringa e calore basso per una cottura costante. È l'opzione ideale per i griller senza fraggini che hanno intenzione di grigliare regolarmente.

Griglie a carbone

Le griglie a carbone usano mattonelle o grumi di carbone per fumare. Il gusto fumoso deriva da questa fonte. Rispetto a un barbecue a gas, dovrai passare un po 'più di tempo ad accendere le mattonelle e preriscaldare il barbecue. Quando hai finito di grigliare, dovrai pulire la griglia e smaltire la cenere del barbecue.

Griglia a pellet

Le griglie a pellet sono una svolta rivoluzionaria nel mondo del barbecue. Queste griglie, di solito indicate come "fumatori", sono azionate da pellet di legno duro e funzionano più come un forno da esterno che una tradizionale griglia a gas o carbone.

Il cibo può essere affumicato, grigliato, cotto o brasato su una griglia a pellet. Quasi tutti i piatti che possono essere preparati in un forno convenzionale possono essere preparati su una griglia a pellet. Carnivore Style vende la pit boss 700FB Pellet Grill che ha una funzione 8-in-1 adatta a tutti i tipi di occasioni e offre qualità e design eccezionali.

Un fuoco di carbone produce molto più calore di una griglia a gas, almeno quando è acceso per la prima volta, quindi tienilo a mente se vuoi un ottimo scottato sulle tue bistecche!

Ci sono molti benefici che vengono con l'avere una griglia, uno dei quali è essere in grado di cucinare eccezionalmente buon cibo. Fai shopping per quello più adatto alle tue esigenze, che si tratti di griglie compatte che possono essere utilizzate sia all'esterno che all'interno, piccole griglie a carbone o griglie di propano che ti fanno cucinare il cibo con il giro di una manopola.