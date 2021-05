“3 torri tra Langhe e Monferrato”, un percorso turistico a piedi o in e-bike tra la provincia di Cuneo e Asti [VIDEO E FOTO]

Si chiama “3 torri tra Langhe e Monferrato” l’iniziativa realizzata in collaborazione tra comuni di Castagnole delle Lanze, Barbaresco e Neive, che verrà presentata, in forma itinerante, ufficialmente oggi pomeriggio alle 15,30 con partenza dalla torre di Castagnole delle Lanze.



Si tratta di una nuova iniziativa turistica, che non solo vuole essere un segnale forte e chiaro rispetto la ripresa in vista della prossima estate, ma che attraverso un percorso turistico ben delineato, unisce la provincia di Cuneo a quella di Asti, per mezzo di tre magnifiche e storiche torri panoramiche.



Come ci spiegano nella nostra video intervista il sindaco di Neive, Annalisa Ghella, e Barbara Zanatta, dell’Ufficio Turistico dello stesso comune, al centro dell’iniziativa c’è una cartina d’autore realizzata dalla pittrice Gabriella Piccatto, che illustra i diversi sentieri attraverso i quali turisti e visitatori, potranno raggiungere a piedi, in e-bike o mountain bike, ma volendo anche in macchina o in moto, le tre torri che si stagliano su ognuno dei tre paesi all’interno della zona proclamata dall’Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità.

Ma non solo, sul retro della cartina, una serie di utili suggerimenti su cosa fare e vedere nei tre comuni, passando dalla visita alle cantine vitivinicole, alla ricerca dei tartufi, dalle iniziative come “adotta un filare” a dove gustare piatti prelibati in agriturismo o dove soggiornare nella zona.



Acquistando la cartina al costo di 7 euro, si avrà diritto a 2 euro di sconto sul biglietto d’ingresso in ognuna delle torri, che potrà essere sfruttato anche in giorni non consecutivi.

All’inaugurazione itinerante, che si svolgerà quest’oggi, percorrendo i circa venti chilometri tra vigne e colline, parteciperanno Annalisa Ghella, sindaco di Neive, Calogero Mancuso, sindaco di Castagnole delle Lanze, e Mario Zoppi, sindaco di Barbaresco.