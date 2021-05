Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'cipollacake'

Torta dolcesalata senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► l’allicina della cipolla protegge lo stomaco dalla gastrite ► i carboidrati a lento assorbimento del pane integrale danno energia per ore ► la bresaola è una riserva naturale di proteine e ferro per i muscoli ► il caprino e i semi di lino donano un pieno di calcio per il benessere delle ossa Ingredienti (per 4 persone) 1 cipolla bianca

4 pomodori ciliegini

4 fette di bresaola

80 g di formaggio caprino

8 fette di pane in cassetta integrale

2 cucchiai di semi di lino

Rucola q.b.



Procedimento FASE 1 Con l’aiuto di formine di diversa grandezza, incidete le fette di pane a forma di cuore FASE 2 Tostate i cuori di pane 1 minuto per lato in una padella antiaderente FASE 3 Mettete la cipolla (già pelata), il caprino e la bresaola in un frullatore FASE 4 Frullate fino ad ottenere una crema rosa omogenea FASE 5 Mettete un po’ della crema ottenuta sulla prima fetta di pane tostato FASE 6 Appoggiatevi sopra il secondo cuore di pane, poi aggiungete nuovamente della crema rosa FASE 7 Lavate la rucola e tagliatela a forma di piccoli cuori FASE 8 Lavate i ciliegini e tagliateli a tocchetti FASE 9 Decorate la superficie della torta con i pezzetti di pomodoro FASE 10 Terminate la decorazione con i cuori di rucola e i semi di sesamo a pioggia

