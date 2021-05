Alba: “Voucher scuola” della Regione Piemonte, domande online entro il 18 giugno

Fino a venerdì 18 giugno 2021 le famiglie degli studenti piemontesi iscritti all’anno scolastico 2021-2022 possono presentare domanda per i voucher sul diritto allo studio erogati dalla Regione Piemonte.

L’importo del voucher è determinato sulla base dell’Isee 2021 e può essere utilizzato per le spese d’iscrizione e frequenza, oppure l’acquisto di libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e attività integrative. Nel voucher è compreso anche il contributo statale per i libri di testo.

Il voucher sarà erogato a partire da fine luglio.

Possono presentare domanda i genitori o i legali rappresentanti o gli studenti stessi se maggiorenni residenti in Piemonte, iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie, nonché alle agenzie accreditate per l’obbligo formativo, che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria, che non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età e le cui famiglie presentino un Isee fino a 26.000 euro.

La domanda dev’essere presentata sul sito PiemonteTu (https://www.piemontetu.it/home), il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, con accesso da pc, smartphone e tablet.





Per accedere alla procedura on line è necessario:

§ -dotarsi dell'Isee 2021;

§ richiedere le credenziali Spid: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;

§ registrarsi sulla piattaforma PiemonteTu utilizzando le credenziali Spid o quelle di Sistema Piemonte usate per precedenti bandi se ancora attive;

§ attivare le notifiche per il servizio "TUIstruzione - Voucher Scuola" nella sezione "Configurazione notifiche".

Sul portale “PiemonteTU”, sezione “TUIstruzione”, sarà disponibile anche il servizio “Verifica stato domanda voucher scuola”.

Per agevolare le famiglie, la Regione Piemonte ha realizzato un videotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=r5yOUqD7jd0.

La procedura da seguire è anche alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022.

Per ulteriori informazioni:

§ Regione Piemonte numero verde 800-333-444 (dal lunedì al venerdì ore 8-18);

§ Comune di Alba, Ufficio Servizi Sociali, tel. 0173.292247-289-240.