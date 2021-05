Calcio: la LND Piemonte e Valle d'Aosta organizza un corso di formazione per dirigenti

Il Comitato Regionale FIGC - Lega Nazionale Piemonte Valle D’Aosta, ravvisata la necessità di fornire validi, adeguati ed aggiornati elementi informativi ai dirigenti tesserati per le Società ed Associazioni Sportive del territorio, in una logica di coerente e continua formazione delle figure dirigenziali insite nel sistema del calcio dilettantistico e giovanile, promuove “gratuitamente” il Corso di Formazione per Dirigenti di Società di Calcio di 1° Livello.

Gli obiettivi

L’obiettivo primario è di generare da una parte una necessaria opportunità per addetti ai lavori e genitori dei giovani tesserati, con l’obiettivo di una crescita personale e professionale, con la concreta prospettiva di proseguire nei successivi livelli di formativi finalizzati al conseguimento della qualifica di Dirigente, Direttore Sportivo o di Collaboratore della Gestione Sportiva. Dall’altra l’apertura alle famiglie, che consentirà a migliaia di genitori di entrare nella realtà sportiva, dando un supporto alle Società/Associazioni Sportive ed avviare un percorso che gli consenta di acquisire una formazione di carattere professionale. Proprio in quest’ottica la proposta formativa prevede una impostazione che consentirà di sviluppare il percorso didattico attraverso incontri di formazione specifica in tre aree distinte: Regolamentare, Giuridico/Fiscale e Dirigenziale.

I Destinatari

Il corso si propone di fornire maggiori conoscenze nelle tre aree tematiche al fine di preparare e tenere sempre aggiornati i Dirigenti delle Società ed Associazioni Sportive affiliate. L’intervento formativo permetterà di acquisire le conoscenze e competenze organizzative, normative e gestionali a seguito dei nuovi processi ed adeguamenti/ modifiche regolamentari che sia la FIGC che la LND hanno messo a disposizione.

L’articolazione organizzativa del Corso

Il Corso si svilupperà con lezioni in videoconferenza, in orario pre-serale, articolato in 6 giornate a partire dal mese di maggio con conclusione al 30 giugno 2021

Il calendario didattico

Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si svolgeranno con cadenza settimanale per circa ore 2.30/3.30 per giornata, con orario d’inizio delle lezioni alle ore 18.30 e termine delle stesse al massimo alle 21.00 circa.

Le metodologie didattiche

Le metodologie didattiche che saranno utilizzate nell’ambito del Corso sono di tipo fortemente partecipativo e prevedono l’alternarsi di:

– lezioni in videoconferenza;

– discussione dei casi che verranno prospettati;

– utilizzazione di sistemi multimediali a supporto della formazione;

– dispense mirate alle tematiche del corso

Ai partecipanti verrà consegnato, in relazione agli argomenti di volta in volta trattati, materiale didattico necessario per il completamento e l’approfondimento delle materie oggetto dell’intervento formativo.

Le lezioni

L’insegnamento del Corso è affidato a professionisti e relatori di provata esperienza che argomenteranno le seguenti aree tematiche:

1. Norme Organizzative Interne della FIGC e Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (3.30 ore)

2. Codice di Giustizia Sportiva: procedure e modalità (2 ore)

3. Tesseramento (2.30 ore)

4. Strumenti conoscitivi in materia di contabilità e fisco Agevolazioni fiscali per le Società Dilettantistiche (4 ore)

5. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale: ruolo e competenze (2 ore)

Titoli conseguiti

Al termine del corso, come nelle precedenti edizioni verranno sottoposte ai partecipanti delle schede anonime di valutazione ed in seguito verranno consegnati “gli attestati di partecipazione” così come sotto riportato:

– il primo ai Dirigenti quale attestazione di partecipazione al Corso per Dirigenti di 1° livello

– il secondo alla Società Sportiva (in quanto “Società Qualificata LND 1° Livello”)

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati alle seguenti condizioni:

a) Dirigenti di Società che partecipano al Corso: si rilascia l’attestato al Dirigente solo se partecipa almeno all’90% delle lezioni.

b) Società che partecipano con i propri Dirigenti: a tutte le Società che iscrivono almeno due dirigenti.

Inizio corso – Iscrizioni

Le adesioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione di una apposita scheda di iscrizione che si allega al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale che dovrà pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta entro il 18 maggio 2021, indirizzata alla seguente mail: piemontevda@lnd.it