Play-Off A2/F: Togli gli artigli Puma!...Ora o mai più! La Lpm Bam Mondovì domani cerca la "remuntada" contro il Ravenna

Un solo obiettivo…vincere! La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) scenderà in campo al PalaManera per gara2 dei quarti di Play-off contro l’Olimpia Teodora Ravenna. Pumine chiamate a compiere un’impresa dopo aver perso gara1 con un netto 3-0. Per ribaltare la situazione non ci sono alternative. Le ragazze di Delmati dovranno innanzitutto ottenere una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1) e poi aggiudicarsi anche il “Golden set” (a 15) che deciderà quale squadra staccherà il biglietto per le semifinali.

Tutti gli altri risultati, invece, finirebbero per premiare il Ravenna. L’epilogo di gara1, condizionato dall’assenza di Leah Hardeman, ha fortemente complicato il cammino delle Pumine. La banda statunitense sembra aver superato il problema fisico che l’ha costretta a dare forfait a Ravenna, anche se la presenza in campo nel match di domani non è ancora garantita. Ovviamente lo staff tecnico sta cercando di accelerare i tempi del recupero, ma solo dopo la rifinitura prevista domattina coach Delmati avrà a disposizione tutti gli elementi utili per fugare gli ultimi dubbi e capire se poter contare sul prezioso apporto della Hardeman.

La qualificazione alle semifinali, però, passa anche, anzi soprattutto da una super prestazione di tutta la squadra rossoblù. Le Pumine domani dovranno avere un atteggiamento diverso da quello visto nelle ultime uscite con San Giovanni in Marignano e Ravenna. Giocatrici protagoniste nella prima fase di stagione, una su tutte Veronica Taborelli, dovranno tornare ad essere “ciniche e spietate” come fatto vedere in tante occasioni. Servirà un palleggio preciso e un servizio poco falloso, in grado di mettere in difficoltà la ricezione ospite.

Insomma occorre un Puma arrabbiato e feroce, ma anche paziente e astuto. Ravenna in gara1 ha confermato di essere un’ottima squadra, con giocatrici di indubbio valore come Rebecca Piva e Laura Grigolo. Nonostante la netta vittoria ottenuta dalla squadra di Simone Bendandi, ex palleggiatore della Nazionale italiana (1998-2003), si è avuta comunque l’impressione che le Pumine potessero giocare almeno alla pari contro le avversarie. Se si vuole sperare di proseguire questo insidioso cammino, dunque, Delmati e la sua squadra non hanno scelta: bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e cercare concedere poco o niente alle romagnole.

I grandi risultati passano sempre dal superamento di grandi difficoltà e domani il Puma dovrà dimostrare sul campo di possedere le doti caratteriali e tecniche necessarie per continuare a credere nel sogno chiamato promozione. Coraggio Puma…Ora o mai più!