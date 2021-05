Ceresole d'Alba è "covid-free"

Ad oggi nel comune di Ceresole d’Alba non si registrano casi di infezione da Covid-19.





Da alcune settimane per il comune è stato avviato il punto vaccinazioni nella palestra di Sommariva del Bosco, riservato alle persone che si registrano sul portale www.ilpiemontetivaccina.it che permette di ridurre notevolmente i tempi e di avere uno spazio adeguato e in assoluta sicurezza.





A partire dal lunedì 17 maggio scatteranno le preadesioni per il 40enni ai vaccini anti covid. Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, dal 17 Maggio, potranno iscriversi coloro che appartengono alla fascia 45-49 anni, mentre da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni.



Resta poi confermato il calendario per le altre fasce d'età. Giugno sarà il mese dedicato ai più giovani. L'8 giugno preadesioni al via per i trentenni - coloro che hanno tra i 30 e i 39 anni - e il 15 giugno per la fascia 16-29 anni. Saranno loro gli ultimi ad avere accesso ai vaccini anti covid per il momento. Non è ancora chiaro infatti se sarà possibile la somministrazione del siero ai bambini e ai ragazzi pre adolescenti



Le persone che necessitano di un aiuto per la registrazione possono recarsi in Municipio in sala conferenze tra le 10 e le 12 ogni mercoledì mattina.

Con questa iniziativa il Comune di Ceresole d'Alba si mette a disposizione di tutti coloro che, non essendo in grado di collegarsi al portale della Regione Piemonte, desiderano fare la prenotazione per il vaccino per il COVID-19. Gli interessati dovranno essere muniti di: tesserino sanitario, numero di cellulare, eventuale indirizzo e-mail.