Tessuti a metraggio o scampoli? Guida alla scelta e all'acquisto

Quando comprare tessuti a metraggio e quando scegliere gli scampoli?

I tessuti a metraggio e gli scampoli di stoffa sono due cose ben distinte; chi cuce spesso, che sia per mestiere o per hobby, lo sa bene. Ma pur conoscendone la differenza, alcuni amanti del cucito si ritrovano spesso indecisi sull'acquisto da compiere; optare per un tessuto al metro, che potrebbe avanzare e rimanere inutilizzato, o prediligere gli scampoli? Entrambe le alternative presentano dei vantaggi:

la stoffa al metro si presta bene ad ogni tipo di progetto, dal momento che ti permette di scegliere l'esatto quantitativo da comprare; inoltre, l'assortimento disponibile solitamente è molto ricco di fantasie, trame e materiali.

gli scampoli, in quanto avanzi di tessuto, hanno un prezzo più ridotto e sono l'ideale per piccole lavorazioni.

A questo punto viene da sé una prima conclusione; se hai bisogno di stoffa per rivestire una borsetta non sarà necessario l'acquisto di tessuti al metro . Sarà sufficiente scegliere lo scampolo che preferisci e utilizzare quello. Al contrario, un progetto più ambizioso (che si tratti del rivestimento di un divano o magari della cucitura di nuove tende) richiederà senz'altro l'utilizzo di stoffe al metro.

Le diverse altezze del tessuto al metraggio: altezza semplice e altezza doppia

Se sappiamo che il costo al metro è dovuto alla lunghezza del tessuto, riguardo l'altezza (il modo tecnico di definire la larghezza della stoffa a metraggio) è possibile fare un po' di confusione. La regola di base è che si parla di altezza semplice quando l'altezza della stoffa è inferiore a 1 metro e di altezza doppia quando invece è superiore (e il tessuto viene quindi ripiegato in due prima di essere avvolto sul rullo). Se ti serve un tessuto a metraggio per cucire abiti, tovaglie o biancheria, allora sarà il caso di optare per una stoffa ad altezza semplice; se invece hai necessità di tessuti per tappezzerie e arredamento allora dovrai comprare un tessuto ad altezza doppia.

Comprare tessuti a metraggio online conviene o no?

Una volta stabilito che acquisto conviene fare in base alle proprie esigenze potrebbe sorgere un altro dubbio; meglio comprare i propri tessuti al metro online o in un negozio fisico? Fermo restando che la decisione ultima è personale e dipende da moltissimi fattori, è indubbio che, soprattutto di questi tempi, quella di acquistare online si rivela sempre un'opzione rapida e conveniente. Chi si occupa di vendere tessuto al metro online offre spesso prezzi competitivi per materiali di qualità, presentando un vasto assortimento che si può visionare al dettaglio senza doversi muovere da casa. Se ti affacci solo ora al mondo del cucito e vuoi guardarti attorno alla ricerca di una stoffa economica al metro con cui dilettarti, ti consigliamo senz'altro di iniziare con una ricerca online!

A questo punto dobbiamo fare una doverosa precisazione: se chi è molto pratico del cucito non ha problemi ad orientarsi nell'assortimento di stoffe a metraggio proposto, chi ha appena iniziato potrebbe trovarsi davanti a qualche difficoltà o impedimento nella scelta online. Niente panico: basterà prendere nota dei propri dubbi e rivolgersi ai numeri di assistenza che ogni merceria online mette al servizio della propria clientela.