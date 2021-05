Roccabruna: tutto è pronto per la Festa degli Alberi 2021

Una manifestazione ormai consolidata negli anni sul territorio roccabrunese. Lunedì 17 marzo sarà la giornata dedicata alla Festa degli Alberi 2021.



Organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'A.I.B. (Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile), una mattinata per i bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Roccabruna. All'iniziativa potrà partecipare anche la popolazione interessata.



Per le scuole il ritrovo è alle 9 per i bambini della primaria (classi 3^, 4^ e 5^) presso l'inizio della strada Hans Clemer, mentre alle 9.30 presso il parco della Rimembranza (ultimo anno infanzia e delle classi 1^ e 2^ primaria).



I bambini con gli insegnanti e quanti interessati potranno assistere a lezioni didattiche a cura della dottoressa forestale Simona Dutto e dei Carabinieri del Corpo Forestale di Dronero. Nel corso della mattinata, inoltre, ci sarà la messa in dimora di 100 piantine ed anche, a cura dell'A.I.B., una simulazione di un intervento antincendio.



Per informazioni contattare il Comune al numero 0171917201