Dreams of children di Sommariva Del Bosco dona pastelli ai bambini per la campagna 5X1000

L'associazione Dreams of Children di Sommariva Del Bosco ha realizzato un set di pastelli colorati che sono stati donati a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria di Sommariva del Bosco.



L'obiettivo dell'associazione, con questo gesto, è quello di fare capire l'importanza del dono, ma soprattutto della donazione del 5 x 1000.



La realizzazione del set pastelli colorati è stata possibile grazie al sostegno del Centro Servizi Volontariato.



All'interno della confezione è stato inserito un ringraziamento da parte del presidente dell'associazione Fabrizio Boasso e della vice presidente Francesca Calafati, alla famiglia Osella, proprietaria dell'azienda casearia Fattoria Osella di Caramagna Piemonte: un grazie per la loro disponibilità e vicinanza alla vita associativa.



Un ringraziamento va inoltre alle maestre e al dirigente scolastico, professor Danilo Eandi, per aver concesso la possibilità di distribuire il set di pastelli, dopo un periodo di "isolamento" all'interno dell'istituto scolastico per oltre 72 ore, nel rispetto della normativa anti Covid.



Da quest'anno l'associazione Dreams of è iscritta nell'elenco degli enti del terzo settore beneficiari del cinque per mille.



Effettuando la scelta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (inserendo il C.f. 90058080046) si può offrire un piccolo aiuto.



Come saprete, la scelta non costa nulla.I fondi che l'associazione ricaverà in questo modo saranno destinati a finanziare le attività formative a sostegno della genitorialità ed a favore dei bambini. Grazie sin da ora a tutti coloro che sceglieranno di aiutare l'associazione.