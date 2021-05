Finale di stagione di grande livello per il Bra di Daidola che ha centrato, nel derby sul campo del Saluzzo, il terzo successo consecutivo. Il 5-1 (in rimonta) inflitto agli avversari porta i giallorossi a quota 61 punti in classifica.

Nel video, a cura di Marco Galletto (autore di riprese e montaggio) gli HL del match dell'Amedeo Damiano

