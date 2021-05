Play-Off A2/F: La Lpm Bam Mondovì supera Ravenna 3-1, ma cede al Golden set, Giulia De Nardi: "Dispiace chiudere così, ma la pallavolo è anche questa" (VIDEO)

Si ferma ai quarti di finale dei Play-off la stagione della Lpm Bam Mondovì. Le Pumine riescono a riequilibrare i conti delle vittorie, superando l'Olimpia Ravenna per 3-1, ma poi cedono al Golden set per 13-15. Tante lacrime in casa monregalese al termine del match per un sogno promozione accarezzato nella Pool Promozione, ma che ora deve essere messo in soffitta.

Resta comunque la grintosa e generosa prestazione delle ragazze di Delmati, che hanno lottato con tutte le forze a disposizione per continuare questa avventura. Tra le ultime a mollare il libero Giulia De Nardi, una delle pumine dal rendimento più alto e costante in tutta la stagione. Ecco il suo commento raccolto al termine del match: