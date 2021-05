Volley A2/F: Il cuore del Puma non basta! La Lpm Bam Mondovì viene sconfitta al Golden set e saluta i Play-Off

Si spegne il sogno promozione per la Lpm Bam Mondovì. Le Pumine vincono 3-1 contro l’Olimpia Teodora Ravenna, ma poi vengono superare al Golden set per 13-15 dopo un'incredibile rimonta. La Lpm ha lottato con tutte le proprie forze, riuscendo a pareggiare la sconfitta subita in gara1. Una prestazione tutta cuore e grinta, che probabilmente avrebbe meritato un epilogo diverso.

Il Golden set, però, ha finito per premiare la formazione romagnola, brava a non smettere mai di crederci. In semifinale, dunque, ci va il Ravenna di coach Bendandi, dove troverà un’altra squadra piemontese, l’Eurospin Pinerolo. Termina qui la stagione delle Pumine, che hanno cercato di tenere in piedi le proprie ambizioni, ma la condizione fisica con cui la squadra di Delmati ha affrontato questa fase ha reso di fatto impossibile esprimersi sui livelli visti nella regular season.

PRIMO SET: Le ospiti partono con il piede giusto e si portano sull’1-3, grazie anche all’ace di Alice Torcolacci. Pronta risposta delle Pumine, che ritrovano la parità. Ancora un break per le romagnole, che dopo due ace di Taylor Fricano si portano sul 3-7. Time-out chiesto da coach Delmati poco soddisfatto soprattutto della ricezione delle sue ragazze. La mossa produce gli effetti sperati, visto che le Rossoblù rimettono in equilibrio il punteggio sull’8-8. Pumine più ordinate. Sul 13-11 è coach Bendandi a chiamare il time-out. Si rientra in campo e Beatrice Molinaro piazza un ace. Veronica Taborelli mette a segno il punto del 18-14 e coach Bendandi ricorre al secondo time-out a disposizione. Salgono a 5 i punti di vantaggio della Lpm, avanti 20-15. Le ravennate non mollano e rosicchiano due punti. Entra in campo Giulia Bonifacio, che con l’aiuto del nastro realizza l’ace che vale il 24-18. L’errore al servizio di Rebecca Piva poco dopo chiude il primo set sul 25-19. Lpm avanti 1-0.

SECONDO SET: Si riprende con l’ace di Rebecca Piva. Break delle ragazze di Bendandi, avanti 5-2. Le Pumine non stanno a guardare e riacciuffano le avversarie sul 5-5. Le ravennate si riportano avanti sull’8-11. Time-out chiesto da coach Delmati. Si rientra in campo e le ospiti realizzano altri due punti. Pumine che non riescono a graffiare e Ravenna ne approfitta per andare a +6 sul punteggio di 9-15. Nuovo time-out chiesto da Delmati con le romagnole avanti 10-17. Le ragazze di Bendandi viaggiano spedite verso la conquista del set portandosi sul 10-20. Coach Delmati fa rifiatare qualche titolare e spedisce nella mischia Serafini e Bordignon. L’errore in battuta di Taborelli consegna alle avversarie 10 set-ball. Al secondo tentativo il muro romagnolo conquista il punto che chiude il secondo set sul 15-25.

TERZO SET: Il pallonetto felpato di Alice Torcolacci porta il Ravenna in vantaggio. Importante break delle romagnole, avanti 1-4. Le Pumine reagiscono e recuperano due lunghezze. Ravenna avanti 8-11. Le padrone di casa ritrovano la parità sul 13-13. Dopo il muro vincente di Beatrice Molinaro coach Bendandi interrompe il gioco chiamando il time-out. Si rientra in campo e il muro rossoblù continua a dimostrarsi solido. Lpm avanti 17-15. Molinaro preziosa anche al servizio. Momento di difficoltà della formazione ospite. Sul 20-15 coach Bendandi è costretto a chiamare il time-out. Mossa azzeccata, visto che al rientro in campo le giallorosse piazzano tre punti di fila. Sul 20-18 questa volta è coach Delmati a chiamare il time-out. Cartellino giallo sventolato al Ravenna per proteste. Alessia Mazzon mette a terra il punto del 24-19. Al primo tentativo è Veronica Taborelli a trovare il punto del definitivo 25-19. Il Puma può ancora crederci!

QUARTO SET: Si riprende all’insegna dell’equilibrio, confermato anche dal punteggio di 3-3. Girandola di errori al servizio per entrambe le formazioni, ma il Puma mantiene il muso avanti sul 7-6. Coach Bendandi chiama il time-out sul punteggio di 8-7. Arriva un giallo anche per la panchina monregalese. Sale in cattedra Leah Hardeman e la Lpm si porta sull’12-9. Si lotta punto a punto, con grande lavoro delle rispettive difese. Primo tempo vincente di Beatrice Molinaro e Pumine avanti 15-11. Secondo time-out chiesto da Bendandi. Ace di Giulia Bonifacio. Lpm avanti 18-13. Beatrice Molinaro implacabile al servizio. Veronica Taborelli mette a terra il punto del 23-16. Arriva anche il muro di Alessia Mazzon per il 24-16. Pumine ad un passo dal Golden set. Ace di Rebecca Piva, che poco dopo sbaglia il servizio per il definitivo 25-18. Si va al Golden set.

GOLDEN SET: Primo punto messo a segno da Ravenna, ma prontamente riequilibrato da una fucilata di Leah Hardeman. Romagnole avanti 2-4. Time-out chiamato da coach Delmati sul 4-7. Si va al cambio campo sul punteggio di 4-8. La formazione ospite alza la guardia e per le Pumine si fa tutto più complicato. Nuovo time-out di coach Delmati sul 5-10. Poco dopo lo imita il collega Bendandi sul punteggio di 6-11. Le Pumine non mollano e si portano a tre lunghezze dalle avversarie sul 9-12. Ancora un time-out chiesto dalla panchina romagnola sul 10-12. Alice Tanase mette a terra il punto del 13-13. L'errore al servizio di Martina Bordignon consegna al Ravenna il match-point, subito capitalizzato sul 13-15.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Morello, Poggi, Piva, Bernabè, Assirelli, Monaco, Guidi, Torcolacci, Guasti, Grigolo, Rocchi, Fricano, Giovanna. Allenatore: Simone Bendandi; 2° All. Dominico Speek Odelvyls

ARBITRI: 1° Michele Brunelli (Ancona); 2° Andrea Clemente (Parma)