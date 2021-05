Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì saluta i Play-Off. Coach Delmati sull'ipotesi riconferma: "Sono molto legato a Mondovì, ma sul mio futuro decide la società" (VIDEO)

Si è fermata sul più bello la straordinaria rimonta della Lpm Bam Mondovì contro l'Olimpia Teodora Ravenna. Dopo aver chiuso il match sul 3-1 ed aver di fatto pareggiato i conti di gara1, le Pumine hanno affrontato il Golden set per stabilire quale formazione avrebbe staccato il biglietto per le semifinali. Anche nell'ultimo atto della sfida contro le romagnole, le emozioni non sono di certo mancate con un finale spettacolare e ricco di colpi di scena.

Ad aggiudicarsi il Golden set, alla fine, è stato il Ravenna, con il punteggio di 13-15. Lacrime e tanto rammarico in casa monregalese per un'uscita di scena anticipata dai Play-off. Al termine del match abbiamo raccolto il commento dell'allenatore Davide Delmati, che ai nostri microfoni ha spiegato anche la situazione circa una sua possibile riconferma: