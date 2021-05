Le Diocesi di Cuneo e Fossano verso l'unificazione: giovedì 20 maggio il Sinodo

Seminario vescovile (via Amedeo Rossi, 28) si svolgerà il Sinodo Cuneo-Fossano. Un percorso di ascolto e di confronto all’interno delle due diocesi, che sono incamminate verso l’unificazione. Si vuole ripensare in radice la presenza della comunità cristiana nel territorio, alla luce del cambiamento d’epoca attuale. Questo processo, chiamato appunto Sinodo, vuole mettersi sulla scia di quanto tutte le diocesi d’Italia sono chiamate a fare, rispondendo a ripetuti appelli di Papa Francesco. Saranno presenti Mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e di Fossano; Don Pierangelo Chiaramello, vicario generale della diocesi di Fossano e membro della Segreteria per il Sinodo; Don Giuseppe Pellegrino, vicario episcopale per la cultura e membro della Segreteria per il Sinodo; Patrizia Degioanni, segretaria del Consiglio pastorale interdiocesano e membro della Segreteria per il Sinodo; Paola Dutto, segretaria del Consiglio pastorale interdiocesano e membro della Segreteria per il Sinodo.