"Piazza Europa deve essere difesa: il parcheggio interrato si faccia in piazza Martiri"

NO alla distruzione di Piazza Europa! Serve riconsiderare il rifacimento di piazza Martiri con parcheggio.

Ho già spiegato perché sono contrario a distruggere piazza Europa: rappresenta un'immagine forte di senso ecologico e ambientale della nostra città, è bella e va difesa con tutte le nostre forze. Un parcheggio li non serve. Sono convinto che il ricorso contro l'appalto della progettazione avrà successo e quindi non si farà. Ribadisco che se sarò eletto Sindaco, comunque non autorizzerò quella realizzazione.