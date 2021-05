Una coloratissima altalena gigante e una grande sedia a Cossano Belbo

Il territorio di Cossano Belbo si è arricchito di nuove attrattive turistiche. Sulla collina della Langa soprana, lungo la strada comunale Santa Libera-Sant’Anna, in un’invidiabile posizione panoramica, i fratelli Daniele e Mirko Mirano, supportati dal papà Flavio, hanno posizionato una coloratissima altalena gigante. Sulla collina di San Pietro, invece, i fratelli Flavio, Giorgio e Gianni Ferrero hanno costruito una sedia gigante, posizionata sul crinale che consente una visuale mozzafiato sulla valle Belbo.



Le due postazioni si affiancano a quella già creata in località Rovere, nei pressi del santuario, dov’erano già state posizionate due sedie giganti, ormai metà di camminatori che, prendendosi qualche minuto di riposo, ne approfittano per scattare fotografie.



Il sindaco Mauro Noè, congratulandosi a nome di tutta l’Amministrazione comunale, anticipa che presto saranno posizionate altre due sedie giganti. La prima, di colore rosso, troverà posto sul sentiero Belvedere alla sommità della collina della Rovere. L’altra, di colore verde, affiancata da un grande mappamondo e dedicata a Masino, andrà sul nuovo percorso d’ispirazione pavesiana all’ingresso della borgata Scorrone.



Tutte le postazioni e la sentieristica cossanese saranno geolocalizzabili attraverso un QR code e consultabili su una specifica cartina del territorio.