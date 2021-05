Backstage, giovedì sera al centro della puntata: “PNNR, Green Deal e sostenibilità: il futuro prossimo della nostra agricoltura"

“PNNR, Green Deal europeo e sostenibilità: il futuro prossimo per la nostra agricoltura”, questo sarà il titolo della prossima puntata di Backstage di giovedì 20 aprile che si preannuncia già ricca di contenuti e che vedrà la partecipazioni di numerosi ospiti.

Un dibattito in cui si parlerà di sostenibilità e tematiche ambientali legate al mondo dell’agricoltura in generale. Scopriremo cosa sta avvenendo nella nostra vitivinicoltura con progetti green a 360 gradi che vanno dalla tutela del nostro patrimonio ambientale a vere e proprie rivoluzioni nella logistica del trasporto delle merci sui nostri territori (ECOLOG). Toccheremo il tema dell’Agricoltura 4.0 come e di come la sostenibilità è affrontata nel settore della frutticoltura (si parlerà anche di AgroAmbiente), approfondiremo poi il tema del risparmio delle risorse idriche, sempre più preziose per la Provincia di Cuneo e i progetti che vedono interessati i nostri territori e quali di essi saranno toccati dalle misure del PNRR (Recovery Plan), guardando alle sfide ma anche alle opportunità e prospettive che attendono al varco nuove generazioni di imprenditori agricoli per il futuro.

Interverranno numerosi ospiti, tecnici ed esperti: Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo, Franco Ramello, Responsabile Economico Coldiretti Piemonte, Franco Parola, Responsabile Territorio e Ambiente Coldiretti Cuneo, Fabrizio Rapallino, Responsabile del Settore Vitivinicolo, Cesare Gallesio, Responsabile del Settore Frutticolo e Lorenzo Martinengo Tecnico di Coldiretti Cuneo.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, ne parlerà a Backstage tramite collegamento online con i rappresentati della politica locale.

La nuova puntata andrà in onda giovedì 20 maggio, alle ore 21.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.