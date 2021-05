Auto cappottata in località Torrette di Casteldelfino. 60enne elitrasportato al Santa Croce

Necessario l'intervento dell'elisoccorso per un'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio nel comune di Casteldelfino, in alta Valle Varaita.

Il sinistro si è verificato in località Torrette. L'auto condotta da un 60enne si è cappottata, cadendo in una scarpata per cinque metri.

L'uomo alla guida del mezzo è stato affidato alle cure degli operatori del 118. Trasportato al Santa Croce di Cuneo, non si trova in pericola di vita (codice giallo).

Sul posto oltre ai sanitari i Vigili del Fuoco con le squadre di Busca e Saluzzo e l'elicottero Drago di Torino per il trasporto del ferito.