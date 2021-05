Al via una settimana di vento e (poche) nuvole: nuovo calo termico nel weekend

Il flusso parrebbe mantenersi ancora sostanzialmente occidentale sulle nostre regioni con annuvolamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi e clima mite. Poi verso il weekend probabile cambio di circolazione atmosferica con nuovamente correnti instabili e nuovo calo termico.

Cielo poco nuvoloso il mattino, locali annuvolamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi

Minime in pianura intorno 6 - 10°C e massime 16 - 22°C. Al mare minime intorno 11- 15°C e massime 18-23°C. In pianura venti moderati da Sud Ovest in rotazione da Nord domani. Al mare venti da moderati a forti da Nord Ovest sia oggi che domani.