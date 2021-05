'Il Denaro logora chi non ce l’ha': è in uscita il nuovo libro di Alfio Bardolla

È in uscita il 25 maggio il nuovo libro di Alfio Bardolla “Il Denaro logora chi non ce l’ha”, l’autore è fondatore e master trainer della più grande società di formazione finanziaria europea quotata in borsa (Alfio Bardolla Training Group spa), presente in Italia, Gran Bretagna e Spagna, che attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate ha formato oltre 43.000 persone.

Alfio Bardolla è autore di otto libri, editi da Sperling & Kupfer, Gribaudo e Mondadori, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”; le sue opere sono state vendute in più di 350.000 copie. Il suo patrimonio cumulato è stimato in circa 40 milioni di euro.

In vent’anni anni da coach finanziario e imprenditore ho ascoltato innumerevoli storie: storie reali, di persone reali, che sono partite da situazioni di difficoltà, spesso di disagio, oppure solo dal desiderio di passare più tempo con la propria famiglia, di garantire un futuro più sereno a sé e le migliori opportunità ai propri figli. La stragrande maggioranza di queste persone, una volta acquisiti i giusti strumenti, è riuscita a ottenere risultati concreti e a muovere passi importanti verso la libertà finanziaria.

È a loro, ai loro racconti, ai loro bisogni, alle loro emozioni e alle loro convinzioni che mi sono ispirato per scrivere “Il denaro logora chi non ce l’ha“ (Sperling & Kupfer), nella speranza di riuscire a spiegare a chiunque – sì, anche a te che mi stai leggendo – che l’educazione finanziaria non è una disciplina per soli addetti ai lavori, ma un set di conoscenze alla portata di tutti. Conoscenze speciali, perché fonte di opportunità. Naturalmente servono anche impegno e costanza, ma tutti possono migliorare la propria situazione finanziaria. E, di conseguenza, cominciare a vivere la vita dei propri sogni.

(Alfio Bardolla)

“Il denaro logora chi non ce l’ha” (Sperling & Kupfer) è un invito a fare in modo che le persone risolvano il problema del denaro più velocemente possibile, così che possano vivere la propria vita senza doversi preoccupare di questo argomento e dedicarsi a ciò che amano. Temi legati al concetto di “Libertà Finanziaria”, di cui Alfio Bardolla parla nei suoi eventi formativi “Wake Up Call”, che dalla loro prima edizione hanno già avuto più di 20.000 partecipanti; l’ultimo appuntamento, svoltosi online lo scorso febbraio, ha registrato la presenza di 5.000 iscritti, collegati da 22 Paesi nel mondo, e 5 guest speaker di rilevanza internazionale.

Per il pre-order: http://ildenarologorachinoncelha.com