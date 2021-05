Torneremo a viaggiare, ma in modo nuovo: occhi puntati su Yookye, la startup albese dedicata al turismo esperienziale

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, in ciascuno di noi la voglia di viaggiare non è mai stata così forte. A soddisfare questo desiderio, ecco Yookye, la startup innovativa albese fondata da Paolo Taricco, Fabrizio Rossano e Pietro Ramunno: lanciata nel 2018, dopo la fase di test è ora pronta per ampliare i propri orizzonti, avendo approfittato del lungo lockdown e dell’impossibilità di viaggiare per implementare la piattaforma dedicata al turismo esperienziale che permette ai viaggiatori di ricevere proposte studiate su misura da local expert il cui compito è quello di customizzare il pacchetto vacanze in base alle preferenze di chi viaggia.

Perché, dati alla mano, il modo di viaggiare stava già cambiando prima del Covid e ancora di più oggi andrà consolidandosi sempre più il trend del turismo esperienziale: il viaggiatore è alla ricerca di esperienze che hanno alla base una motivazione ben precisa, e non solo più la destinazione. Non si cerca più, semplicemente, un luogo che si vuole visitare: ora si sceglie una destinazione da vivere pienamente, meglio se in sicurezza. Niente più turismo di massa, quindi, e opzioni preconfezionate: il modello vincente è quello della soluzione di nicchia, con l’accomodation in case vacanza e piccole strutture e una gestione del tempo alla ricerca delle “chicche” che soprattutto i piccoli borghi sanno offrire. Senza disdegnare anche le mete canoniche, purché al di fuori dei circuiti del turismo tradizionale.

La web app Yookye vuole soddisfare queste esigenze, per dare al turista la possibilità di essere facilitato nella prenotazione di una vacanza “tailor-made” e di potersi interfacciare con una piattaforma sicura, le cui informazioni siano certificate. Strutture ricettive, attività esperienziali, eventi, vacanze all-inclusive: Yookye può aiutare il viaggiatore a scegliere le soluzioni più adatte che rispondano alle sue reali inclinazioni ed esigenze.

L’INNOVAZIONE

Le strutture ricettive e gli organizzatori di attività hanno l’esigenza di far conoscere i propri servizi e soggiorni, ottimizzando il rendimento e semplificando le problematiche di gestione. Il turista, allo stesso tempo, vuole prenotare in modo semplice e intuitivo.

Yookye offre al proprietario di case e ai fornitori di servizi la soluzione alle problematiche di gestione (procedure di check-in e recensioni certificate, minori costi di intermediazione), in tutta sicurezza grazie alla tecnologia Blockchain.

Parallelamente, permette al turista di scegliere alternative di viaggio e di esperienze suggerite dall’intelligenza artificiale, in base alle sue reali aspettative. Yookye riduce la complessità nella scelta del viaggio al turista, risparmiandogli lunghe e stressanti ricerche sul web: sulla base delle proprie preferenze ed esigenze, specificate nel form che trova nella home page, il turista ora riceve una triplice proposta di vacanza, pensata su misura direttamente da chi vive sul territorio e implementata dall’intelligenza artificiale. Questa è la “Travel Revolution” di Yookye.



LA TECNOLOGIA

Yookye è una piattaforma decentralizzata che si avvale della tecnologia Blockchain Ethereum per garantire la veridicità delle informazioni riportate. Ogni transazione viene registrata su Blockchain, allo stesso modo dei contratti di utilizzo dei servizi e delle recensioni, che risultano quindi immutabili ed effettuabili solamente da chi ha effettivamente usufruito del servizio.

I pagamenti possono avvenire tramite Paypal, carta di credito o la criptovaluta Ethereum.

La piattaforma utilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per profilare il cliente, dalla selezione dei pacchetti vacanze alle recensioni, al fine di apprendere inclinazioni e gusti e creare una vacanza su misura.



LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Per Yookye, l’apporto umano è un tassello che rende competitiva la web app, aggiungendo valore alla costante conoscenza del territorio dove sono presenti le strutture, le attività, gli eventi.

In concreto? Gli esperti di turismo di Yookye inseriscono le proposte dopo un’analisi attenta delle diverse strutture e attività, della qualità delle proposte e del livello di sicurezza. Questo per certificare, partendo dal rapporto con i vari titolari, il valore di ciò che viene proposto al viaggiatore.

E con il turista? Dopo che ha scelto la vacanza, viene inviato il “diario di viaggio” in cui sono riportati i punti precisi che compongono il programma.



I RICONOSCIMENTI

Yookye è stata selezionata fra le 10 migliori start up nazionali a livello turistico (su 127 nel settore dei progetti innovativi sul turismo “intelligente”) nell’ambito dell’Accelerathon Smart Tourism, un programma promosso dal MIBAC e gestito da Invitalia.

Ha vinto la Call Connext 4 Startup Confindustria 2019 collocandosi nel driver tematico Territorio laboratorio dello sviluppo sostenibile.

Ad aprile 2019 ha ottenuto l’accesso a partecipare ad Hub Berlin, il principale business festival europeo di innovazione tecnologica e digitale. Nello stesso anno Yookye è stata inoltre selezionata fra le 16 migliori startup italiane invitate da Startupitalia in occasione del Bootstrap durante l’evento Ali Expo organizzato dal Gruppo Azimut.

Successivamente è arrivata alla fase finale del contest organizzato da Creatella Venture Builder, con sede a Singapore. Ultimo in ordine temporale, lo scorso anno ha partecipato al percorso di accelerazione con Techitalia Lab London, una comunità che comprende 3mila professionisti che lavorano nella tecnologia a Londra ed è il più grande ecosistema tecnologico italiano all’interno del più grande cluster europeo di innovazione per aiutare il “made in Italy” a crescere e svilupparsi nel Regno Unito.

IL CROWDFUNDING

L’ultima sfida è ora quella del crowdfunding: la società albese è alla ricerca di investitori per implementare la propria tecnologia e strutturare una robusta campagna di marketing per sfidare colossi del calibro di Booking e AirBnB. Attraverso il portale Hensoo (https://www.hensoo.it/progetti/), boutique di Equity crowdfunding che le migliori startup, scale up e PMI innovative del panorama italiano, Yookye è a un passo dall’obiettivo minimo di raccolta, fissato in 300.000 euro: nel giro di poco più di un mese sono già stati raccolti 220.000 euro.

La provincia di Cuneo, in fondo, è garanzia di successo, e quanto a cultura d’impresa, non è un caso che proprio Alba sia stata scelta per il 2021. Chissà che, dopo Sysdig, Yookye non sia il prossimo unicorno alla conquista della Silicon Valley…