Il Caffè Letterario di Bra è online con Gianfranco Vergnano, presidente AIDO Cuneo

L’AIDO non si ferma mai, come il cuore grande degli italiani. Lo sa bene Gianfranco Vergnano , presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, che giovedì 20 maggio sarà ospite del Caffè Letterario di Bra, in modalità online.

A riprova del fatto che il sistema dei trapianti non si è fermato e continua a reggere, anche in piena emergenza Covid-19. E così l’evento assume un significato ancora più importante, quello di una piazza virtuale, al posto delle tante piazze reali solitamente occupate dall’AIDO, nella quale, dice la conduttrice Silvia Gullino, “stringerci tutti idealmente attorno ai tantissimi medici, infermieri e operatori sanitari che, anche in questo periodo di emergenza, continuano a lavorare per curare i tanti pazienti in lista di attesa per il trapianto”.