Insieme a teatro a Savigliano: dal 23 giugno al via la rassegna estiva

Il 23 giugno si alza il sipario dell’Ala Polifunzionale di Savigliano (Piazza del Popolo,25). Un momento tanto atteso dal pubblico ma anche dai lavoratori dello spettacolo dopo un anno di assenza dalle scene. L’occasione per la comunità di Savigliano per tornare ad assistere a spettacoli di rilievo nazionale e per ripensare al teatro e al suo spazio pubblico dopo un anno di assenza.

Ad aprire la rassegna sarà l’attrice Maria Amelia Monti con un testo di Natalia Ginzburg, “La parrucca”, il 23 giugno: il ritratto di una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. Si prosegue il 30 giugno con “Topolini, mici e pinguini innamorati, cronache dal fantastico zoo dello swing italiano” con le Sorelle Marinetti. Il 14 luglio in scena “La lettera”, di e con Paolo Nani, un classico che continua a stupire e a far sorridere, liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau, Esercizi di stile. Il 21 luglio è il momento di “Sono solo canzonette, storia di note, d’amore e di anarchia”, uno spettacolo con musica dal vivo ideato e scritto da Andrea Murchio. Il 28 luglio è la volta della comicità con “Se non ci pensa Dio ci penso io”: Gene Gnocchi torna in teatro con uno spettacolo in cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sempre si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a volte amare. La rassegna si conclude il 4 agosto con Lella Costa protagonista dello spettacolo “Intelletto d'amore - Dante e le donne”. Il racconto scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive insolite.

«Finalmente si torna ad assistere agli spettacoli dal vivo» annuncia Petra Senesi, Assessore alla Cultura. «Con grande piacere abbiamo cercato di organizzare, con l’aiuto di Piemonte dal Vivo, una stagione teatrale che potesse rallegrare, far pensare e soprattutto emozionare. Abbiamo bisogno di emozioni belle e il Teatro può sicuramente darci tutto ciò! Anche quest’anno gli spettacoli si terranno nell’Ala Polifunzionale, degna sostituta del nostro bellissimo Teatro Milanollo, che ci permette in questo periodo così particolare di ospitare più spettatori. Per cui non mi resta che invitarvi tutti ad assistere al meraviglioso spettacolo che è il Teatro».

«La Fondazione Piemonte dal Vivo, che insieme al comune di Savigliano ha lavorato alla programmazione della stagione estiva dell’Ala Polifunzionale auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. Ci auguriamo che il cartellone in programma sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita». afferma Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21. La rassegna si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Per questo motivo è fortemente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita per evitare assembramenti. Si consiglia di controllare il sito www. piemontedalvivo.it per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

Gli appuntamenti

Mercoledì 23 giugno 2021

LA PARRUCCA

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ di Natalia Ginzburg

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

regia Antonio Zavatteri

produzione Nidodiragno/CMC

Mercoledì 30 giugno 2021

TOPOLINI, MICI E PINGUINI INNAMORATI

Cronache dal fantastico zoo dello swing italiano

Con le Sorelle Marinetti e il M° Christian Schmitz

Testo e regia di Giorgio U. Bozzo

The singing family

Mercoledì 14 luglio 2021

LA LETTERA

di Paolo Nani e Nullo Facchini

con Paolo Nani

regia Nullo Facchini

AGIDI

Mercoledì 21 luglio 2021

SONO SOLO CANZONETTE

Storia d’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri

Uno spettacolo con musica dal vivo

Ideato e scritto da Andrea Murchio

Con Andrea Murchio, Alessia Olivetti

e con Alfredo Ponissi al Sassofono, Claudio Nicola al Contrabbasso, Francesco Brancato Alla Batteria.

Regia Andrea Murchio

MIRABILIA TEATRO

Mercoledì 28 luglio 2021

SE NON CI PENSA DIO CI PENSO IO!

con Gene Gnocchi

regia Marco Caronna

INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS

Mercoledì 4 agosto 2021

INTELLETTO D'AMORE - Dante e le donne

Scritto da Gabriele Vacis con Lella Costa

Regia di Gabriele Vacis

Prodotto da Mismaonda in collaborazione con la Radio Svizzera italiana

Per tutte le informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Savigliano. Tel. 0172 – 710235 / 710222 cultura@comune.savigliano.cn.it