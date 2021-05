Fatti di Moda incontra il fotografo professionista Antonio Lori e Paolo Padovan dell'Ottica & Fotografia e Fotografia di Torino (video)

"Fatti di Moda" è la trasmissione dedicata al mondo della moda e in questa puntata ci ha fatto conoscere Antonio Lori, fotografo professionista torinese, specializzato in fotografia di moda, still life, fashion, foto ritratto, interior design, nudo artistico. Abbiamo incontrato anche Paolo Padovan, di Padovan Ottica & Fotografia e Fotografia di Torino, con cui collabora da anni Lori, ci parla della moda occhiali

La trasmissione, che prosegue con cadenza settimanale, propone ogni domenica alle ore 21 si concentrerà su tutto il mondo e lo stile della moda. A realizzare le interviste per noi Noemi Passaniti, 26enne di La Morra che ha da poco avviato un marchio di moda femminile “1FIRST”. La regìa è di Andrea Olimpi e la fotografia è di Barbara Guazzone - Prod. B Work & Art

Rivedi la puntata qui: