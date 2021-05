Gioventù Nazionale inaugura il circolo di Bra

Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, annuncia la nascita del coordinamento cittadino di Bra. Il circolo sarà presieduto da Tiberio Lamberti, che sarà affiancato dal Vice Cristian Verrua e dal Segretario Michele Bori. "É ora che i giovani si mettano in discussione, accettando di mantenere un ruolo attivo nelle realtà politiche locali. Ringrazio il partito per la grande opportunità che mi è stata offerta. Lavorerò al meglio delle mie capacità per riunire forze giovani e nuove in grado di dare la giusta spinta a Gioventù Nazionale” commenta Tiberio Lamberti. “Con questa inaugurazione, Fratelli d’Italia è sempre più presente nella nostra Provincia. Auguro a tutto il gruppo giovanile di Bra un eccellente lavoro” dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni. “Sono certo che Tiberio farà un eccellente lavoro, coordinando un gruppo di ragazzi intraprendenti e capaci a sostenere le numerose richieste della cittadinanza.” dichiara Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale. “Siamo lieti che anche a Bra grazie all’ intraprendenza di Tiberio Lamberti e di tanti altri ragazzi e ragazze sia nato il gruppo di Gioventù Nazionale” dichiarano Roberto Russo, Coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia di Bra, e Annalisa Genta, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Bra. “La Politica deve sempre di più tornare a coinvolgere i giovani, i quali, con passione, volontà e determinazione, devono essere i protagonisti del dibattito e delle azioni riguardanti il futuro delle nuove generazioni”.