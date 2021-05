Le Medie di Bene Vagienna e Trinità premiate da “La scuola al tempo del Covid”

“Educare alle emozioni attraverso le emozioni stesse, stimolando negli alunni una continua analisi interiore che li formi ad assumere un atteggiamento riflessivo e a relazionarsi correttamente gli uni con gli altri, per diventare adulti empatici e consapevoli delle proprie emozioni”, con queste motivazioni i docenti della Secondaria di Primo grado di Bene Vagienna, Fausto Cappellino (Tecnologia), Barbara Delpozzo (Musica) e Antonella Ferrero (Arte e Immagine) hanno scelto di lavorare sulle abilità cognitive, emotive e relazionali di base, durante la Dad dell’anno scorso.

Delle 10 abilità identificate dall’OMS, il team di docenti ha deciso di sviluppare quella della creatività. “Il pensiero creativo influisce sulla capacità di prendere decisioni - spiegano - e sulla capacità di risolvere problemi, ci permette di immaginare alternative a situazioni complesse e difficili, per questo è un ottimo antidoto contro lo stress”.

I ragazzi di nove classi del plesso di Bene Vagienna hanno quindi prodotto pensieri, disegni, fotografie e video, atti a fissare, esaltare, esorcizzare le molte emozioni che hanno affollato le loro menti. “Creare alternative alla comune didattica - precisano gli insegnanti -ci è sembrata la chiave di volta più adatta per affrontare insieme questo periodo”.



Nelle classi prime di Bene Vagienna il progetto è stato denominato: L’emozione del colore. Nella classe 2A “Ritornerà l’estate”, in 2B “Vorrei”, in 2C “Il mio diario in quarantena”.

Nelle terze si sono concentrati su “La bellezza secondo me” e infine nelle classi 2A e 2B di Trinità il progetto si intitola “I miei pensieri in quarantena”.

E a quanto pare hanno avuto una giusta intuizione, perché anche per loro, come già per la Primaria di Sant’Albano, sono arrivati i premi del concorso “La mia scuola al tempo del Covid”.

L’elaborato è stato visionato, ritenuto idoneo alle tematiche e finalità del concorso e premiato con 3 kit educativi: uno per le classi prime, uno per le classi seconde e uno per le classi terze.