Manta: consegna della Costituzione ai neo diciottenni

Giovedì 13 maggio nella chiesa di Santa Maria del Monastero, si è svolta la cerimonia in cui sono state consegnate le Costituzioni ai diciottenni mantesi che hanno raggiunto la maggiore età nell'anno 2020.

Contestualmente è avvenuta anche la consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli dello scorso anno scolastico.

Hanno partecipato alla cerimonia il Sindaco Paolo Vulcano, il vicesindaco Roberto Satto, l'assessore alla cultura Ivana Casale, l'assessore all'istruzione Pierfranco Margaria e il Parroco di Manta, Don Beppe.



Presente anche il professor Roberto Calvo, ordinario di Diritto Privato all'Università della Valle d'Aosta, che ha tenuto un'orazione sui principi fondamentali della Costituzione italiana e sui diritti civili e politici ivi espressi.

Inoltre ha partecipato alla cerimonia, in collegamento dagli Stati Uniti, il Conte Carlo de Rege insieme alla moglie.



Gli studenti premiati per il loro percorso di studio sono stati:



1. Lucia Vladic e Letizia Ariaudo , premiate per il loro percorso scolastico alla Scuola primaria con la borsa di studio in ricordo della bidella Rosa Rinaudo, borsa di studio offerta dal Comune;



2. Alessio Roasio e Valentina Risso, premiati per il loro percorso scolastico alla Scuola Secondaria di primo grado: la prima borsa di studio in ricordo Giorgio e Pietro Pagliero ( gentilmente offerta dalla azienda mantese Multitel Pagliero), la seconda in ricordo di Caterina Aimar e Michele Bessone, gentilmente offerte dalla figlia Marinella Bessone;



3. Francesco Tesio, premiato per il suo percorso scolastico al Liceo (diplomato con 100 e lode alla Maturità) con la borsa di studio in ricordo di Don Federico Monge, gentilmente offerta dall'azienda Balfor.

Menzione d'onore anche per Davide Ghigo, Francesco Risso e Paolo Sanfilippo, tutti diplomati lo scorso anno con valutazione di 100/100 alla Maturità.



4. Martina Giovannini, premiata per il suo percorso universitario, al termine del quale si è laureata con 110 e lode. La borsa di studio è stata gentilmente offerta dal Conte Carlo de Rege e dal Comune di Manta.

Menzione d'onore anche per Arianna Mattio, laureata lo scorso anno con la valutazione di 110/110.



Il Sindaco e l'Amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione e speranza per l'avvenuta premiazione che ha dimostrato quanti giovani ragazze e ragazzi mantesi siano delle eccellenze nel loro percorso di studi.