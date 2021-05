A Michelangelo Nicola l’”Oscar della Generosità” per il suo impegno nel volontariato

Il consiglio provinciale dell’Avis ha conferito, nella giornata di sabato 15 maggio a Cavallermaggiore, gli ’”Oscar della generosità”, il premio che annualmente l’associazione dei donatori di sangue consegna alle persone che si sono distinte per il loro lavoro nel volontariato, un impegno rivolto a mettersi in gioco per la comunità e ad aiutare le altre persone.



Durante la cerimonia di consegna è stato premiato lo storico donatore e membro del direttivo Avis Saluzzo (da oltre 20 anni) Michelangelo Nicola. Oltre alle più di 200 donazioni effettuate e all’impegno all’interno dell’Avis comunale di Saluzzo Michelangelo Nicola è noto sul territorio per il suo impegno con la Croce Verde di Saluzzo e la Protezione Civile di Lagnasco.



Un premio conferito per “la passione e la maniera disinteressata a cui dedica il tempo agli altri”.



“Grazie per tutto quello che fai – hanno scritto sulla pagina Facebook il gruppo Avis comunale Saluzzo Odv – Sei un vero esempio di generosità, siamo orgogliosi del tuo esempio.”