Associazione Italiana Arbitri, la sezione di Bra celebra i 45 anni di fondazione

La sezione AIA di Bra festeggia i 45 anni di fondazione. Ieri, domenica 16 maggio, ancora una volta in modalità telematica il gruppo di arbitri braidesi ha ricordato i colleghi che nel 1976, partendo dalla sezione di Cuneo, fondarono la realtà che oggi conta quasi 100 associati e dirige mediamente 1.500 gare a stagione, coprendo un territorio molto ampio della provincia Granda.

Tanti sono stati gli arbitri che si sono avvicendati in questi anni, guidati dai sette presidenti Pierino Sartirano, Renzo Racca, Sebastiano Iudicelli, Franco Morelli, Pier Giorgio Alesso, Massimo Marengo e Stefano Carrer.

Oltre ai ricordi che sono stati pubblicati sulle pagine social della sezione, particolarmente significativo è stato l'incontro con Nicola Manzione della sezione di Salerno, arbitro internazionale di calcio a 5, reduce dalla direzione dei quarti di finale di Futsal Champions League e della finale di Coppa Italia.

Nel corso di una interessante e coinvolgente riunione, Manzione ha intrattenuto gli arbitri, con frequenti interazioni verbali, sulla figura arbitrale, un tema trasversale tra le varie discipline e categorie. Primo aspetto fondamentale, la conoscenza del regolamento, che come già avviene in ambienti "legali", deve essere prima di tutto conosciuto, ma nella pratica interpretato e contestualizzato in base alle situazioni; a seguire la preparazione atletica, che permette all'arbitro di essere vicino all'azione e di valutare al meglio le fasi di gioco. In ultima analisi la personalità, da non tradursi in comportamenti autoritari, ma al contrario con la capacità di trasmettere serenità all'ambiente e infine l'esperienza, che permette di capire al meglio gli eventi.